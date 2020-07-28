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Запечатлеть мгновение: какие фотографии стали лучшими в конкурсе РГО «Самая красивая страна»

Диана Сирази
20:07 28.07.2020
Около 60 тысяч работ были присланы на конкурс и представлены в 12 номинациях..
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Олег Першин

Участникам фотоконкурса «Самая красивая страна» приходится, порой, идти на риск, чтобы получить кадры, достойные заявки на победу в престижном проекте Русского географического общества. Передать красоту разных уголков России, «схватить» объективом атмосферу и колорит - это главное требование к участникам. В общей сложности около 60 тысяч работ было прислано на конкурс.

Морская птица Северная олуша любуется закатом. Как поймать тот самый момент, чтобы в кадре было все идеально? Олег Першин часами сидел в засаде и не шевелился, чтобы не спугнуть птицу. Вознаграждение за терпение – победа в номинации «Дикие животные» в конкурсе РГО «Самая красивая страна».

Со стороны кажется будто животные позируют фотографам. За кадром – часы ожиданий. Думаете, с людьми проще? Нет. Мы часто зажаты перед камерой. Давид Захаров вырос в семье фотографов и сумел снять улыбку деда: снимал быстро, без предупреждения, рассказав сначала анекдот. Давид Захаров победил в номинации «Мир людей глазами детей».

Лучшие снимки отобрали из 60 тысяч работ. Всего в конкурсе было представлено 12 номинаций. Президент Русского Географического Общества Сергей Шойгу выразил сожаление, что сам не может поучаствовать в конкурсе.

«Я сделал огромное количество фотографий, сотни фотографий, я был на Чойган Холе, Монгун-Тайге, и много где», - рассказал Сергей Шойгу.

Для жюри не важно, кто автор — любитель или профессионал.

«Страна огромная, невероятно красивые места, их очень много, за всю жизнь не объездить. Как тяжело некоторые фотографии добываются вообще, это как наркотик, добыть. Эти снимки сделаны на смартфон, камера мобильного телефона подметит тонкие линии или передаст меланхолию озера Зюраткуль», - пояснил член жюри, народный артист России Николай Расторгуев.

По словам Сергея Шойгу, задача Русского географического общества помогать изучать огромную и красивую Россию.

Уникальные явления, загадки природы - работы финалистов можно увидеть на выставках и в альбомах. Их отправляют по всей стране, в дальние гарнизоны, на корабли и подлодки, чтобы те, кто сейчас вдали от земли и от Родины смогли к ней прикоснуться хотя бы через снимок.

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