Коронавируса нет: Роспотребнадзор проверил морскую воду в Крыму и Краснодарском крае

В Роспотребнадзоре сообщили, что возбудитель коронавируса в пробах воды в Краснодарском крае и в Крыму не был выявлен.



В пресс-службе ведомства объяснили, что ранее был организован отбор проб для выявления возбудителя COVID-19 в образцах окружающей среды.

«В настоящее время исследованы пробы из поверхностных водных объектов, используемых для купания», - отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого были организованы исследования воды в бассейнах, аквапарках, открытых водоемах, системах водоснабжения. А также смывы с поверхности объектов, которые могут способствовать контактной и аэрозольной передаче возбудителя COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам не следует бояться заражения коронавирусом во время купания. В ведомстве отметили, что вирус умирает в открытой воде.