Маски, перчатки и билеты: что необходимо россиянину для путешествия за границу

По информации МИД, Россия в ближайшие недели расширит список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно какие направления буду открыты. Евросоюз пока не включил РФ в список стран, граждане которых могут посетить Европу. Следующее обновление перечня государств ожидается только в середине августа.

Сейчас российские туристы могут посетить Великобританию, Танзанию и Турцию. Билеты туда удивляют ценами и скоростью исчезновения. Однако, если вы отважитесь отправиться за рубеж - то лучше со страховкой, покрывающей лечение короновируса.

Елена Отводникова из Хабаровска и москвичка Галина Кострикина в июле планировали полететь в Турцию, но поездку пришлось отложить из-за пандемии. Туроператор в качестве компенсации предложил Сочи.

«Нам предложили выбрать либо Анапу или Сочи - любой из этих отелей. Мы выбрали Сочи. В Сочи не были - нам понравилось», - рассказала туристка Галина Кострикина

Поездку за границу эти дамы решили отложить на следующий год. А вот туристка из Челябинска Ольга Бредихина мониторила билеты последние несколько недель, и как только официально объявили о возобновлении полетов, сразу же их приобрела.

«Думаю, что все уже соскучились по путешествиям. Если замешкаться, то билеты раскупят и останутся дорогие. 31 августа я лечу в Стамбул», - рассказала Ольга Бредихина.

Пока границы еще на замке, но 1 августа для россиян откроются три страны: Турция, Великобритания и Танзания. В Шереметьево уже готовятся к международным полетам. Лентами огораживают специальные зоны, обрабатывают антисептиком автоматы для самостоятельной регистрации, а с экранов - просят пассажиров соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки.

Международный терминал D аэропорта Шереметьево официально возобновляет работу с сегодняшнего дня, после почти четырехмесячного простоя. Пока стойки регистрации пустуют, но нет сомнений, что уже 1 августа здесь будет огромное число желающих улететь за границу. Экспресс-тест на коронавирус туристы могут сдать прямо здесь. Он обойдется почти в 3000 рублей, а результат можно получить в течение часа.

Впрочем, первые страны, которые станут доступны российским туристам, результаты тестов на коронавирус по прилету не требуют.



«Перед вылетом тесты нужно будет сдавать не в те страны, про которые мы говорили. ОАЭ принимает туристов со справкой. В Турцию сдавать тест не надо. По прилету будет измерена температура, если она не превышает порог, то тесты проходить не надо. По возвращению будет возможность сдать тест в аэропорте, если будут предпосылки», - объяснил представитель туристической фирмы Артур Муроднян.

Однако, в посткоронавирусном мире так просто, как раньше, не будет. В турецком МИДе предупредили о повышенных мерах безопасности. И речь не только об измерении температуры в воздушных гаванях. Если у кого-то в самолете, к примеру, обнаружат признаки заболевания, то для всех, кто сидел с таким пассажиром на соседних двух, а то и трех креслах, отпуск начнется с обсервации.

«Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин, изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры», - сообщил МИД Турции.

Туристам даже еду со «шведских столов» самим взять не получится – будут обслуживать повара. Из-за этого очереди. Еще одна вынужденная мера в Турции - дистанцию придется держать даже в воде.

«Когда туристы плавают, важно сохранять социальную дистанцию. Спасатели будут предупреждать, когда это необходимо. Что касается душевых кабин - здесь тоже дистанцирование, и будет только одна насадка для душа, чтобы предотвратить физический контакт. Туалеты также важны. Городская Ратуша сделала вентиляцию туалета механической и естественной», - рассказал городской координатор Антальи по сертификатам Голубого флага Локман Атасой.

Всем, кто собирается на отдых, туроператоры также советуют в ближайшие, как минимум, полгода перед каждой поездкой приобретать страховку от коронавируса.

«Это страхование на случай диагностирования, на случай нетрудоспособности, и третий тип - страхование на случай инвалидности и, не дай бог, смерти», - пояснил вице-президент всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Страховка теперь понадобится и во внезапно ставшей популярной среди россиян Танзании.

«В Танзании вам не понадобится сертификат или результаты теста на коронавирусную инфекцию. Они не требуют у нас. И нет карантина в стране», - рассказала директор туристической компании Елена Данилова.

Останутся точно надолго, и не только в августе, - это уже привычные меры безопасности. В аэропортах и самолетах – маска и перчатки.

«Средства индивидуальной защиты обязательны для пребывания на борту, и контроль температуры будет осуществляться бортпроводниками при входе, в аэропортах контролируется», - рассказала представитель авиакомпании Анастасия Аюмулен.

Открытие границ в первых трех странах с 1 августа - это только начало. В Росавиации и Роспотребнадзоре сейчас решают, какие еще направления безопасны для отдыха российских туристов.

«О своем желании принимать туристов без ограничений заявили Египет, Куба, Мексика, ОАЭ, Мальдивы. Список будет расширяться», - пояснил глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин.

Россиянам по возвращению из зарубежных поездок никакой обсервации не потребуется. Все, что нужно, - это в течение трех дней по прилету предоставить справку об отсутствии коронавируса.