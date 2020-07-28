Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Ранее следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене, предлагал ему заключить сделку со следствием.

В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Такое предложение было озвучено Сафронову еще 13 июля.

По словам адвоката Ивана Павлова, условием сделки должно было стать раскрытие источников Сафронова, пишет ТАСС.

«При этом следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, что интерес представляют его источники информации», - подчеркнул Павлов.

Напомним, Иван Сафронов был задержан по делу о госизмене 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября этого года.

Советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Своей вины в преступлении Сафронов не признает.