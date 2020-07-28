Перенес «на ногах»: Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом
Президент страны подчеркнул, что 97% населения Белоруссии переносят «эту заразу» бессимптомно.
© Фото: Alex Halada, ZUMAPRESS, Globallookpress
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ранее переболел коронавирусом. Лидер страны заявил, что умудрился перенести болезнь «на ногах», она протекала бессимптомно.
Об этом Лукашенко рассказал в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности.
«Я приношу извинения за свой голос», - отметил президент Белоруссии в начале выступления.
Лукашенко добавил, что в последнее время приходится «очень много говорить».
«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», - сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Также президент страны сообщил, что 97% населения Белоруссии переносят «эту заразу» бессимптомно.