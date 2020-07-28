Минобрнауки опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России опубликовало проект о минимальных баллах Единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления абитуриентов в ВУЗы на 2021/22 учебный год.

Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, минимальным количеством баллов по русскому языку, литературе и географии будет 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии — 39 баллов, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 35, по информатике — 44, а по иностранным языкам — 30.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов оценил результаты проведения ЕГЭ в условиях пандемии. Так, средний балл по ряду предметов оказался выше, чем за период 2016-2019 годов.