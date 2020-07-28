В Кремле заявили, что рабочий график Путина продолжается

Здоровье Владимира Путина нормальное, его рабочий график продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о здоровье главы государства в связи с поступившей информацией об Александре Лукашенко, который перенес коронавирус.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», - сказал ТАСС Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии заявил, что переболел COVID-19. Он сообщил, что болезнь протекала бессимптомно, и он перенес ее «на ногах». Лукашенко также отметил, что 97% населения страны переносят «эту заразу» бессимптомно.