Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мероприятие пройдет на высоком уровне»: Ксения Шойгу рассказала о предстоящем всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Роман Захаров
18:20 28.07.2020
Ксения Шойгу, Алексей Столяров и Борис Пиотровский обсудили проведение Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в СЗФО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Северо-Западном Федеральном округе. Участниками пресс-конференции стали: председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь, основатель и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, издатель книг о музее и культуре, амбассадор полумарафона «ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге Борис Пиотровский, популярный спортивный блогер Алексей Столяров.

В начале пресс-конференции Ксения Шойгу рассказала о подготовке к мероприятию.

«На сегодняшний день мероприятие согласовано с Роспотребнадзором и мы следуем всем его рекомендациям. Маски и перчатки для участников, санитайзеры в фан-зоне и в зоне старта, измерение температуры всем посетителям мероприятия, обеспечение социальной дистанции в зоне старта. Я думаю, что ничего не помешает провести всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" на высоком уровне», - сообщила она.

По словам Ксении Шойгу, кроме столицы Северо-Западного федерального округа, «ЗаБег.РФ» состоится в Калининграде, Вологде, Пскове и Петрозаводске.

Антона Шантырь, в свою очередь, отметил, что старт полумарафона в Санкт-Петербурге состоится в историческом месте, что привлечет внимание людей.

«Мы все находимся в "пыли", после пандемии, но полумарафон "ЗаБег.РФ" дает возможность встряхнуться и это достаточно серьезная мотивация. Вообще, команда "Лиги героев"  - это инвесторы в области спорта. Старт полумарафона будет в историческом месте Санкт-Петербурга, и это привлечет внимание не только спортсменов, но и зрителей. Очень приятно, что такое мероприятие как "Забег.РФ" - первое массовое мероприятие после пандемии. Люди очень ждут и готовятся именно к забегу. Я выйду на старт и буду бежать вместе со всеми», - рассказал Антон Шантырь.

Из-за пандемии коронавируса «ЗаБег.РФ» был перенесен с 31 мая на 2 августа 2020 года. В этом году масштабы проекта позволят ему установить Мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как полумарафону, объединившему самое большое число городов одновременно.

На пресс-конференции руководитель «Лиги Героев» продемонстрировала медаль финишера, которая будет вручена каждому участнику полумарафона «ЗаБег.РФ», а также отметила, что на сегодняшний день Ростов в числе претендентов на звание «Беговой столицы».

Борис Пиотровский рассказал о своей физической подготовке и о том, как он готовится к полумарафону «ЗаБег.РФ» в этом году.

«Это замечательный праздник спорта, который я очень жду, ведь большинство стартов в этом году перенесли по известным причинам. Стараюсь тренироваться каждый день, хоть погода и не всегда радует. Тем более, сегодня спорт - это тренд, который хочется поддерживать. Я всех вас поздравляю и жду всех 2 августа на Исаакиевской площади», - поделился Пиотровский. 

На пресс-конференции был представлен маршрут полумарафона. Старт будет у Исаакиевского собора, далее по Английской набережной через Благовещенский мост, через Васильевский остров и мимо Меншиковского дворца бегунов встретит музей Кунсткамера, а следом через Тучков мост они попадут на Петроградскую сторону города. После Петропавловской крепости через Троицкий мост начинается финишная прямая на Дворцовой набережной, которая заканчивается у Адмиралтейства в Александровском саду.

О подготовке к забегу и выборе трассы рассказал и популярный спортивный блогер Алексей Столяров.

«Я считаю, что полумарафон "ЗаБег.рф" - великолепная идея, чтобы пропагандировать спорт среди молодежи. Я скажу честно, недавно решил пробежать полумарафонскую дистанцию, которую с трудом осилил, но есть еще время подготовиться. "ЗаБег.РФ" - та история, которая стирает границы в твоей голове, с дистанцией я еще не определился, но скоро решусь», - сообщил он.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он стартовал одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году - уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех 85 регионах РФ.

Также в пресс-конференции приняли участие представители партнеров «ЗаБега»: директор по спортивным проектам ПАО «Промсвязьбанк» Рубен Бегунц и директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Генеральный партнер Всероссийского полумарафона «ЗаБег» - банк ПСБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.07.2020, 17:57
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов
Дата28.07.2020, 08:55
Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:26 В стране и мире
Видео
Стало известно об одном пострадавшем в результате столкновения поездов в Петербурге
15:12 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых состава
11:32 В стране и мире
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
10:13 В стране и мире
Сбой связи и работы электронных устройств: Землю ждет мощная магнитная буря
10:13 Эксклюзив
Видео
В РАН назвали рядовым событием приближение к Земле огромного астероида
События дня
События дня
Линия предательства
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Чернобыле нашли грибы, способные «поедать» радиацию
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
«Не работает память»: Алибасов рассказал о последствиях инцидента с «Кротом»
Историк Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.