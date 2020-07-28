«Мероприятие пройдет на высоком уровне»: Ксения Шойгу рассказала о предстоящем всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Северо-Западном Федеральном округе. Участниками пресс-конференции стали: председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь, основатель и руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, издатель книг о музее и культуре, амбассадор полумарафона «ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге Борис Пиотровский, популярный спортивный блогер Алексей Столяров.

В начале пресс-конференции Ксения Шойгу рассказала о подготовке к мероприятию.

«На сегодняшний день мероприятие согласовано с Роспотребнадзором и мы следуем всем его рекомендациям. Маски и перчатки для участников, санитайзеры в фан-зоне и в зоне старта, измерение температуры всем посетителям мероприятия, обеспечение социальной дистанции в зоне старта. Я думаю, что ничего не помешает провести всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" на высоком уровне», - сообщила она.

По словам Ксении Шойгу, кроме столицы Северо-Западного федерального округа, «ЗаБег.РФ» состоится в Калининграде, Вологде, Пскове и Петрозаводске.

Антона Шантырь, в свою очередь, отметил, что старт полумарафона в Санкт-Петербурге состоится в историческом месте, что привлечет внимание людей.

«Мы все находимся в "пыли", после пандемии, но полумарафон "ЗаБег.РФ" дает возможность встряхнуться и это достаточно серьезная мотивация. Вообще, команда "Лиги героев" - это инвесторы в области спорта. Старт полумарафона будет в историческом месте Санкт-Петербурга, и это привлечет внимание не только спортсменов, но и зрителей. Очень приятно, что такое мероприятие как "Забег.РФ" - первое массовое мероприятие после пандемии. Люди очень ждут и готовятся именно к забегу. Я выйду на старт и буду бежать вместе со всеми», - рассказал Антон Шантырь.

Из-за пандемии коронавируса «ЗаБег.РФ» был перенесен с 31 мая на 2 августа 2020 года. В этом году масштабы проекта позволят ему установить Мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как полумарафону, объединившему самое большое число городов одновременно.

На пресс-конференции руководитель «Лиги Героев» продемонстрировала медаль финишера, которая будет вручена каждому участнику полумарафона «ЗаБег.РФ», а также отметила, что на сегодняшний день Ростов в числе претендентов на звание «Беговой столицы».

Борис Пиотровский рассказал о своей физической подготовке и о том, как он готовится к полумарафону «ЗаБег.РФ» в этом году.

«Это замечательный праздник спорта, который я очень жду, ведь большинство стартов в этом году перенесли по известным причинам. Стараюсь тренироваться каждый день, хоть погода и не всегда радует. Тем более, сегодня спорт - это тренд, который хочется поддерживать. Я всех вас поздравляю и жду всех 2 августа на Исаакиевской площади», - поделился Пиотровский.

На пресс-конференции был представлен маршрут полумарафона. Старт будет у Исаакиевского собора, далее по Английской набережной через Благовещенский мост, через Васильевский остров и мимо Меншиковского дворца бегунов встретит музей Кунсткамера, а следом через Тучков мост они попадут на Петроградскую сторону города. После Петропавловской крепости через Троицкий мост начинается финишная прямая на Дворцовой набережной, которая заканчивается у Адмиралтейства в Александровском саду.

О подготовке к забегу и выборе трассы рассказал и популярный спортивный блогер Алексей Столяров.

«Я считаю, что полумарафон "ЗаБег.рф" - великолепная идея, чтобы пропагандировать спорт среди молодежи. Я скажу честно, недавно решил пробежать полумарафонскую дистанцию, которую с трудом осилил, но есть еще время подготовиться. "ЗаБег.РФ" - та история, которая стирает границы в твоей голове, с дистанцией я еще не определился, но скоро решусь», - сообщил он.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он стартовал одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году - уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех 85 регионах РФ.

Также в пресс-конференции приняли участие представители партнеров «ЗаБега»: директор по спортивным проектам ПАО «Промсвязьбанк» Рубен Бегунц и директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

Генеральный партнер Всероссийского полумарафона «ЗаБег» - банк ПСБ.