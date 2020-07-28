В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух грузовых электропоездов по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что во вторник днем, 28 июля, в районе станции Купчинская, которая расположена в черте города Санкт-Петербурга, столкнулись два грузовых состава. С рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон.

В результате крушения пострадал машинист одного из электровозов. Мужчина госпитализирован для оказания квалифицированной медицинской помощи.

«В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере», - говорится в сообщении.

На месте столкновения работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что движение пассажирских поездов было направлено по резервному маршруту. К месту происшествия был направлен аварийно-восстановительный поезд.