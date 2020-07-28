Названа дата поединка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи

Стала известна дата боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи. Титульный бой между обладателем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедовым и временным чемпионом Гейджи состоится 24 октября. Об этом заявил глава UFC Дэйн Уайт в эфире телеканала CNN.

«Бой пройдет 24 октября», - сказал глава UFC.

Дэйн Уайт не назвал место проведения поединка. Предположительно это будет Абу-Даби, где изначально планировался бой 19 сентября. Однако из-за смерти 3 июля отца и тренера чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова бой был отложен.

На данный момент в послужном списке 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, восемь из которых нокаутом. У 31-летнего Джастина Гейджи 22 победы (19 нокаутом) в 24 поединках.