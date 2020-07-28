Вагон всмятку и погнувшиеся рельсы: кадры последствий столкновения поездов в Петербурге

В распоряжении «Звезды» появились кадры с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге.

На кадрах, снятых МЧС, видны погнувшиеся рельсы, один смятый вагон и опрокинутые локомотивы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Напомним, инцидент произошел на станции Купчинская Октябрьской железной дороги во вторник днем, 28 июля. После столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.

В результате инцидента был госпитализирован один человек, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, как сообщили в МЧС. Пострадавший является машинистом одного из локомотивов.

Уточняется, что в результате аварии был поврежден участок железнодорожного пути.

Ранее сообщалось, что на месте столкновения работает оперативная группа ЦУКС, а также более 50 человек спасателей и 15 единиц техники. К станции Купчинская выдвинулся аварийно-восстановительный поезд.