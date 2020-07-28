Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву

Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Елену Хахалеву, которая прославилась на всю страну пышной свадьбой своей дочери. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда во вторник, 28 июля.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда от 23.07.2020 Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ», - приводит РИА Новости сообщение.

Напомним, что Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, после появившихся в интернете роликов со свадьбы ее дочери. На семейном торжестве выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие звезды. СМИ тогда оценили стоимость свадьбы в два миллиона долларов, а Хахалеву прозвали «золотой судьей».

В 2018 году стало известно, что Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам суда Краснодарского края. При этом «золотая судья» осталась работать в краевом суде Кубани и сохранила мантию федерального судьи.