В Минздраве рассказали о влиянии диабета на течение COVID-19
Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что тяжелые осложнения коронавируса у больных сахарным диабетом наблюдаются чаще.
Поэтому, по словам специалиста, таким пациентам, как правило, необходима госпитализация.
Ранее американские СМИ сообщили, что по мнению ученых, диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
«COVID-19 тяжелее протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями, и одним из наиболее значимых среди них является сахарный диабет», - рассказал Владимир Чуланов.
Представитель Минздрава также подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет повышают риск летального исхода при тяжелом течении COVID-19.
Ранее сообщалось, что эндокринолог Минздрава рассказал о связи коронавируса и сахарного диабета. Из-за COVID-19 у человека может повышаться уровень сахара в крови. Коронавирусу требуется энергия, глюкоза - самая быстрая и легко усваиваемая. По представлению медиков, вирус берет глюкозу из сердца, печени и мышц и переводит на себя.