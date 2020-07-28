В Минздраве рассказали о влиянии диабета на течение COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что тяжелые осложнения коронавируса у больных сахарным диабетом наблюдаются чаще.

Поэтому, по словам специалиста, таким пациентам, как правило, необходима госпитализация.

Ранее американские СМИ сообщили, что по мнению ученых, диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.

«COVID-19 тяжелее протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями, и одним из наиболее значимых среди них является сахарный диабет», - рассказал Владимир Чуланов.

Представитель Минздрава также подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет повышают риск летального исхода при тяжелом течении COVID-19.

Ранее сообщалось, что эндокринолог Минздрава рассказал о связи коронавируса и сахарного диабета. Из-за COVID-19 у человека может повышаться уровень сахара в крови. Коронавирусу требуется энергия, глюкоза - самая быстрая и легко усваиваемая. По представлению медиков, вирус берет глюкозу из сердца, печени и мышц и переводит на себя.