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Стало известно об одном пострадавшем в результате столкновения поездов в Петербурге

Тамара Астапенкова
16:26 28.07.2020
В Санкт-Петербурге на улице Малая Балканская у дома 51, корпус 4, станции Купчинская произошло столкновение двух грузовых электропоездов.
© Видео: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK © Фото: МЧС РФ

В результате столкновения двух грузовых электропоездов с рельсов сошли три локомотива и один порожний вагон. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

© МЧС РФ

«По информации на 15.10, с рельс сошли три локомотива и порожний вагон. Пострадал один человек. Два человека осматриваются. Один от госпитализации отказался», - говорится в сообщении.

В 14.39 в дежурную часть ЦУКС поступила информация, что в Санкт-Петербурге на улице Малая Балканская у дома 51, корпус 4, у станции Купчинская, произошло столкновение двух грузовых электропоездов. Для пассажирских поездов организован объездной маршрут.

© Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK

На месте столкновения работает оперативная группа ЦУКС, а также более 50 человек спасателей и 15 единиц техники К станции Купчинская выдвинулся аварийно-восстановительный поезд.

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