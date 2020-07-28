Стало известно об одном пострадавшем в результате столкновения поездов в Петербурге

В результате столкновения двух грузовых электропоездов с рельсов сошли три локомотива и один порожний вагон. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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«По информации на 15.10, с рельс сошли три локомотива и порожний вагон. Пострадал один человек. Два человека осматриваются. Один от госпитализации отказался», - говорится в сообщении.

В 14.39 в дежурную часть ЦУКС поступила информация, что в Санкт-Петербурге на улице Малая Балканская у дома 51, корпус 4, у станции Купчинская, произошло столкновение двух грузовых электропоездов. Для пассажирских поездов организован объездной маршрут.

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На месте столкновения работает оперативная группа ЦУКС, а также более 50 человек спасателей и 15 единиц техники К станции Купчинская выдвинулся аварийно-восстановительный поезд.