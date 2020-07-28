Ученый рассказал, когда наступит следующий ледниковый период

На Земле новый ледниковый период может наступить через 100 тысяч лет. Такой прогноз дал профессор Токийского университета Масаюки Икэда из отделения планетарных исследований и изучения Земли факультета естественных наук.

Группа ученых, которую возглавлял профессор, исследовала влияние муссонов на климат и развитие динозавров. За основу они взяли теорию сербского инженера Милутина Миланковича об изменениях количества солнечного света и радиации на Земле на протяжении 10 миллионов лет.

«Сейчас и в последующие 10 миллионов лет может быть благоприятное время для биологических организмов, которые привыкли к влажному прохладному климату», - пояснил Масаюки Икэда РИА Новости.

Исследователи пришли к выводу, что снижение концентрации углекислого газа, похолодания и сильных муссонов привели к росту размеров динозавров и их расселению по планете. Это произошло около 212 миллионов лет назад.

«Поскольку механизм Миланковича продолжает действовать в истории Земли, мы попытаемся найти связь между этим механизмом и эволюцией климата и экосистем», - пояснил профессор.

Группе ученых удалось проследить, как это проходило на протяжении 10 миллионов лет в эпоху ранней эволюции динозавров. Сейчас они изучают, как этот цикл сказался на эволюции других млекопитающих и растений.

Ранее ученые назвали наиболее вероятную версию исчезновения динозавров на нашей планете. Американские исследователи предположили, что на планете началось долгое и массовое извержение вулканов, в результате чего в атмосфере Земли появилось много пепла и газов, которые застили солнечный свет. Это вызвало резкое понижение температуры до минус 30-40 градусов, которая держалась на этом уровне около 20 лет.