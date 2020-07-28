СМИ назвали еще две страны, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

Россия в ближайшее время может открыть авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами. Об этом во вторник, 28 июля, ТАСС сообщил источник, близкий к авиавластям.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», - передает СМИ.

Напомним, с 1 августа официально будет открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Вылететь из России с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, Анкару и Стамбул, а с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России опубликовала список требований для российских граждан, въезжающих в Турцию, Танзанию и Великобританию.

Так, во время прохождения паспортного контроля у каждого пассажира, который решил отправиться в перечисленные страны, измерят температуру. Если она будет повышена и будут выявлены любые другие симптомы COVID-19, предложат пройти бесплатный тест на коронавирус.