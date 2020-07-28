В РЖД сообщили, что в результате столкновения поездов в Петербурге никто не пострадал

В результате столкновения двух грузовых составов на станции «Купчинская» в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

© МЧС РФ

«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано», - говорится в сообщении.

В настоящее время на путях Октябрьской железной дороги в районе станции «Купчинская» специалисты занимаются устранением последствий схода. На место столкновения направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский.

© МЧС РФ

Ранее стало известно, что в результате столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли два электровоза и один пустой полувагон.