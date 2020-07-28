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Российские ученые получат два уникальных исследовательских судна

Ян Брацкий
01:52 28.07.2020
Уникальные корабли смогут выполнять целый комплекс научно-исследовательских работ, а их оборудование не имеет аналогов в России и за рубежом.
Российские ученые получат два уникальных исследовательских судна
© Фото: пресс-служба ЦКБ «Лазурит»

Два научно-исследовательских судна (НИС) создадут в России. Они предназначены для ведения фундаментальных и прикладных работ в акватории Мирового океана. На строительство кораблей, в рамках национального проекта «Наука», выделят 28,4 миллиарда рублей.

Нацпроект определил и сроки закладки судов с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021-го, и срок сдачи - 2024 год. Разработкой конструкторской документации занимался ЦКБ «Лазурит», специалисты которого успешно сдали проект десятого июня.

«НИС обычно специализируются на решении определенных задач, например, геологических, рыбохозяйственных, метеорологических или гидрологических исследованиях, проведении сейсморазведки», - пояснил «Известиям» заместитель директора филиала в Санкт-Петербурге по внешнеэкономическим связям ЦКБ «Лазурит» Сергей Александров.

Строительство судов начнется уже в этом году, а завершится не позднее 2024 года. Проектом заложены особенности корпуса судов, которые позволят безопасно использовать их в арктической зоне. Исполнитель проекта также сообщил об уникальном научном оборудовании, которое разрабатывается в рамках проекта.

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