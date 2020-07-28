В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых состава

В Санкт-Петербурге на станции Купчинская после столкновения сошли с рельсов два электровоза грузовых составов. В результате ЧП движение пассажирских поездов перенаправлено по резервному маршруту. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в 14.39 по московскому времени. столкнулись два грузовых состава №3812 и 1255, в результате чего сошли с рельсов два электровоза и один пустой полувагон.

«Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршрут», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек - машинист, сообщает ТАСС.