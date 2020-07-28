В России выдали первую лицензию на 5G

Российская компания сотовой связи «МТС» получила первую в стране лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в 83 субъектах государства. Об этом сообщили представители самой компании.

Уточняется, что лицензия, предоставленная Роскомандзором, действует до 16 июля 2025 года.

Таким образом, первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года российские специалисты приступили к разработке сетей 5G. При разработке отечественных сетей пятого поколения учитывалась специфика российского телекоммуникационного рынка.