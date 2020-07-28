В Минфине разъяснили предложение о передаче конфискованных денег в ПФР

В Министерстве финансов РФ заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денежных средств в Пенсионный фонд (ПФР) необходимы для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.

В ведомстве отметили, что в Бюджетный кодекс планируют внести следующие уточнения: конфисковать в пользу фонда могут не только имущество, но и деньги. В том случае, если не удалось доказать законность их получения.

«По сути это техническая правка», - объяснили в министерстве, пишет РИА Новости.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев отметил, что ежегодно конфискуется 20 миллиардов рублей коррупционных денег.

Ранее СМИ сообщали о том, что Министерство финансов РФ подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы страны, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд денег, законность происхождения которых не смогут доказать граждане.