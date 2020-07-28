Роспотребнадзор назвал долю россиян с антителами к коронавирусу

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов имеют антитела к коронавирусу в России. По данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, у 20-25% россиян, сдавших соответствующий тест, выявлены антитела.

«Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тест на антитела к коронавирусу сейчас является одним из самых востребованных. Также в Роспотребнадзоре посоветовали при выборе лаборатории обращать внимание на наличие сертификата, истории лаборатории и занимаемого места на рынке.

Ранее американские ученые выявили закономерность, что у пациентов, переболевших тяжелой формой COVID-19, антитела вырабатываются интенсивнее. В ходе исследований они пришли к выводу, что необходимо создать «смесь» антител.