В МИД РФ рассказали о планах расширить сообщение с другими государствами в ближайшее время.

Россия в ближайшее время расширит список стран, с которыми возобновит сообщение. Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список этих стран», - сказал дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, список стран, с которыми Россия ведет соответствующие переговоры, достаточно широк и нужно только достигнуть договоренностей по этому вопросу.

«Никаких оснований для того, чтобы тормозить возобновление авиасообщения, железнодорожного сообщения или иных видов транспортного сообщения, у нас нет», - подчеркнул представитель МИД.

Прокомментировал Микерин и новость о том, что Европа может не открыть границы с РФ как минимум до середины августа. Дипломат напомнил, что у Евросоюза есть такое право, поскольку там руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами.

«Мы руководствуемся своими санитарно-эпидемиологическими нормами и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимно приемлемому решению», - заключил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз не откроет границы с РФ по меньшей мере до середины августа из-за ситуации с коронавирусом в стране. Так, во всяком случае, российским СМИ рассказал источник в Совете ЕС. По его данным, обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, однако России в нем нет. В следующий раз документ пересмотрят в середине последнего летнего месяца.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Россия возобновляет международное сообщение с 1 августа. Пока российские граждане точно смогут посетить три страны - Великобританию, Турцию и Танзанию.