Актер Герчаков рассказал о состоянии Елены Кондулайнен

Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил актер Евгений Герчаков.

«Состояние ее стабильно тяжелое, она лежит в Боткинской больнице… Эта информация точная, что она в больнице, в отделении скорой помощи, очень внезапно это все случилось в ресторане», - сказал он.

По данным СМИ, Кондулайнен находилась в ресторане парка Горького, где проходил выпускной вечер для школьников, и внезапно пожаловалась на головную боль. Вскоре у нее стали наблюдаться явные нарушения речи, и официант решил вызвать бригаду скорой помощи. Медики заподозрили у 62-летней актрисы инсульт.