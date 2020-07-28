Путин выразил особую признательность Макрону за помощь в реализации проекта ИТЭР

Президент России Владимир Путин выразил особую признательность лидеру Франции Эммануэлю Макрону за помощь со стороны Парижа в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

Во вторник, 28 июля, во Франции прошла торжественная церемония в честь старта работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР. Приветствие Владимира Путина участникам мероприятия зачитал в режиме видеоконференции гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом ИТЭР. Особая признательность - президенту Франции Эммануэлю Макрону как лидеру страны - хозяйки проекта, предоставляющей площадку для реактора и оказывающей неоценимую помощь в его сооружении», - зачитал Лихачев обращение президента России.

Путин также пожелал участникам проекта новых успехов и всего самого доброго.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) возводится недалеко от исследовательского центра Кадараш на юге Франции. В проекте принимают участие страны ЕС, Россия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты. Это будет первая масштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции с целью получения энергии в промышленных масштабах.

Если проект ИТЭР окажется успешным, то человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Предполагается, что запуск реактора и получение с его помощью первой плазмы произойдет в 2025 году.