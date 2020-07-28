На МКС возобновили поиски источника токсичного бензола

На Международной космической станции возобновлен поиск токсичного бензола. Это стало возможным после того, как на МКС на грузовом корабле «Прогресс» было доставлено новое оборудование: два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок.

В NASA сообщили, что экипаж уже провел замеры в российском и американском модулях: Destiny и «Звезда».

Бензол в воздухе МКС зафиксировали еще в апреле. Сначала его концентрация была приемлемой, но вскоре начала повышаться. Источник токсичного бензола не найден до сих пор. Единственный прибор для его поиска - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался в июне.

Ранее в NASA сообщали - повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере МКС мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.