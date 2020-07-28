В Кремле оценили действия правоохранительных органов в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о задержании бывшего руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, Песков подчеркнул, что он не припоминает другого случая в истории современной России, когда главу региона подозревали бы в причастности к убийству.

«Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связаны и назначения исполняющего обязанности главы региона (Михаила) Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона... Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона, с учетом особенностей той ситуации, о которой я только что вам говорил», - объяснил он в ходе пресс-конференции.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания на тот момент губернатора Сергея Фургала, которому вменяется причастность к организации убийств в 2000-х годах. Назначение Михаила Дегтярева на пост врио главы региона спровоцировало новую волну недовольства среди хабаровчан.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сомнений относительно причастности Сергея Фургала к совершению убийств у следствия нет. По словам главы СК РФ, правоохранители собрали достаточно доказательств, обличающих экс-губернатора в совершении им тяжких преступлений.