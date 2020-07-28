Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера Владимира Зеленского по итогам их встречи.

Зеленский поблагодарил Кучму за проделанную в рамках ТКГ работу.

«Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», - говорится в сообщении.

Кучма в свою очередь отметил, что в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира в регионе.

Экс-президент во второй раз возглавил украинскую делегацию в ТКГ 3 июня 2019 года. Он также участвовал в переговорах в составе ТКГ с 2014 по 2018 год.