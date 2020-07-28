В Кремле оценили вероятность вручения госнаград участникам подготовки поправок к Конституции

Участие в процессе по подготовке поправок к Конституции может стать основанием для предоставления к государственным наградам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что над поправками работала целая группа людей разных профессий, которая делала юридическое обеспечение, формулировала тексты поправок.

«Многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам», - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о возможном награждении президентом ряда вовлеченных в процесс граждан.

Представитель Кремля добавил, что это «нормальная практика».

Голосование по поправкам к Конституции России прошло 1 июля. Две трети от всех россиян, которые имеют право голоса, пришли в этот день на избирательные участки.