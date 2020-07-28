Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Построим Храм Вместе! ТЕГИ

В День крещения Руси в Главном храме ВС РФ прошла торжественная литургия

Андрей Аркадьев
14:50 28.07.2020
Сегодня по всей России звучал колокольный звон - так ровно в полдень по местному времени в православных храмах отмечали День крещения Руси.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная литургия. Годовщину крещения Руси празднуют в День памяти равноапостольного князя Владимира, который в 988 году принял крещение и сделал православие государственной религией Киевской Руси.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.07.2020, 12:28
В Кремле заявили, что Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в Совместный центр контроля и координации в Донбассе
Дата28.07.2020, 08:55
Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
Дата27.07.2020, 11:46
Шипулин и его семья заразились коронавирусом
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
14:50 В стране и мире
Видео
В День крещения Руси в Главном храме ВС РФ прошла торжественная литургия
12:47 Армия
Видео
В Главном храме Вооруженных сил РФ прошло первое венчание
18:01 В стране и мире
Видео
В Главный храм ВС РФ прибыли представители ведущих туроператоров России
19:08 В стране и мире
Видео
«Невозможно оставаться равнодушным»: участники Общественного совета при МО о Главном храме ВС РФ
13:40 Армия
Видео
Участники Общественного совета при МО посетили Главный храм ВС РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:12 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых состава
11:32 В стране и мире
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
10:13 В стране и мире
Сбой связи и работы электронных устройств: Землю ждет мощная магнитная буря
10:13 Эксклюзив
Видео
В РАН назвали рядовым событием приближение к Земле огромного астероида
08:55 Армия
Видео
Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
События дня
События дня
Линия предательства
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Чернобыле нашли грибы, способные «поедать» радиацию
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
«Не работает память»: Алибасов рассказал о последствиях инцидента с «Кротом»
Историк Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.