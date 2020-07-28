В атмосфере Марса найдены возможные следы метана

Российский космический аппарат обнаружил возможные следы метана в атмосфере Марса, что может косвенно подтверждать наличие различных форм жизни на планете. Речь о спектрометрическом комплексе АЦС на борту марсианского зонда проекта «ЭкзоМарс». Ранее он зарегистрировал линии поглощения углекислого газа и озона, которые не наблюдались до этого ни в космосе, на на Земле, говорится в научной статье для журнала Astronomy & Astrophysics.

Спектрометрический комплекс предназначен для детального изучения химии атмосферы Марса, а его чувствительные приборы способны уловить даже малые ее составляющие. В своих выводах ученые обобщили результаты работы за один марсианский год, то есть с весны 2018 года.

Спектрометр наблюдает в режиме солнечных затмений: прибор «смотрит» на край планеты, где сквозь ее атмосферу просвечивают солнечные лучи. Различные примеси в атмосфере поглощают часть излучения, и тогда в спектре появляются линии поглощения. Каждое вещество поглощает излучение с определенными длинами волн, оставляя свой неповторимый спектральный след.

«Эти результаты существенно продвигают нас к лучшему пониманию Марса — к более высокому уровню точности и понимания того, что происходит в его атмосфере. Все началось с небольших уменьшений сигнала на отдельных длинах волн в спектрах. После более тщательной обработки эти "артефакты" не исчезли, напротив — обнаружилось около 30 слабых линий поглощения. Явление наблюдалось на малых, ниже двадцати километров, высотах над поверхностью Марса», - цитирует РИА Новости пресс-релиз ИКИ РАН и слова сотрудника отдела физики планет Александра Трохимовского.

Ученые предположили, что речь идет об открытии новой полосы поглощения основного изотополога углекислого газа. Кроме того, впервые за долгие годы удалось зафиксировать наличие небольшого количества озона в атмосфере Марса. Вопрос о том, существует ли в ней метан, остается открытым.