В полиции возбудили уголовное дело после публикации постановочного видео с нападением на «сотрудника» ДПС в Сочи

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после появления в Сети постановочного видео, снятого на одной из баз отдыха в Сочи. Об этом говорится в сообщении МВД по Краснодарскому краю.

На кадрах запечатлено, как двое мужчин в форме сотрудников ДПС пытаются задержать отдыхающего. После этого к одному из мнимых стражей порядка подходит человек из толпы и бьет его бутылкой по голове. В ответ другой «правоохранитель» начинает стрелять в воздух из автомата.

В полиции заявили, что видео является постановочным. По информации МВД, организатор корпоративной вечеринки пригласил артистов, которые, надев форму и используя охолощенное оружие, изобразили задержание сотрудниками правоохранительных органов нарушителей закона.