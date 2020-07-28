Россия в объективе фотокамеры: в Москве отобрали лучших участников конкурса «Самая красивая страна»

В Москве отобрали лучших участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем принимали участие как фотографы-профессионалы, так и любители.

Лучшие кадры члены жюри выбрали из 60 тысяч работ. Президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него много фотографий в альбомах, однако сам он не может принимать участие в конкурсе.

«Я сделал огромное количество фотографий, сотни фотографий, я был в Монгол Тайге, и много где... Конечно, это все потрясает, удалось снять на фото, и на видео потрясающие места», - признался он.

Название конкурса подтверждает каждый снимок. Сулакский каньон, Чукотский остров Врангеля, Урал, Карелия - эти снимки не просто переносят в другую реальность, а позволяют услышать природу: вздрогнуть от грома и молнии, почувствовать дуновение ветра или оказаться выше птиц, «пролететь» над Сахалином, Магаданом, Камчаткой. Поэтому жюри было очень непросто выбрать победителя.

«Страна огромная, невероятно красивые места, их очень много, за всю жизнь не объездить. Как тяжело некоторые фотографии добываются вообще, это как наркотик, добыть, сколько нужно приложить усилий, мужества, внимания», - рассказал Народный артист России, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Фотографии позволяют еще насладиться красотой нашей страны, вглядеться в лица: простых прохожих, жителей в национальных костюмах.

«Я готова каждое утро своего дня начинать таким образом, это дает новую энергию, не энергию воды, а энергию чувства. В этом случае когда соединяется и взгляд, и технологические и творческие умение, чувства, это самое главное», - поделилась директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Для жюри не важно, кто автор фото — любитель или профессионал, шансы равные у всех. Эти снимки сделаны на смартфон, камера мобильного телефона способна подметить тонкие линии или передать меланхолию озера Зюраткуль, главное - поймать момент.

«Многое еще нам надо про нашу страну знать, изучать. Задача Русского географического общества – показывать и помогать изучать и любить страну», - рассказал Шойгу.

Уникальные явления, архитектурные шедевры, загадки природы - работы финалистов можно увидеть на выставках, а еще в альбомах, которые отправляют по всей стране: в дальние гарнизоны, на корабли и даже подлодки - чтобы те, кто сейчас вдали от земли и от Родины, смогли к ней прикоснуться хотя бы через снимок.