Опубликованы новые правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию

Ассоциация туроператоров России опубликовала список требований для российских граждан, въезжающих в Турцию, Танзанию и Великобританию. Эти направления международного сообщения откроются первыми с 1 августа.

Что касается Турции, то с начала августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - на курорты Антальи и Эгейского побережья. По прибытии не понадобится справка об отсутствии коронавируса, въезд в страну осуществляется без визы. В полете необходимо будет заполнить анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, информацию для связи и о состоянии своего здоровья.

Во время прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Если она будет повышена и выявлены любые другие симптомы COVID-19, предложат пройти бесплатный тест на коронавирус. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения.

В Танзанию из России полеты возможны на остров Занзибар. Справка об отсутствии COVID-19 при въезде не понадобится, визу сроком на 90 дней можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день и 60 евро в Москве. В самолете необходимо заполнить специальную анкету. По прибытии у туриста измерят температуру, при наличии симптомов коронавируса отправят в госпиталь.

При въезде в Великобританию россиянам необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию, даже при наличии справки об отсутствии болезни, поэтому ее брать с собой не обязательно. Визу можно получить в визовом центре в Москве. За 48 часов до прибытия в страну необходимо заполнить специальную онлайн-форму, куда вносятся паспортные данные, цель и детали поездки, адрес изоляции.

К месту изоляции необходимо отправиться сразу после прохождения пограничных и таможенных процедур, а также термометрии - в маске на общественном транспорте. Штраф за нарушение установленных правил составит 100 фунтов стерлингов и выше в первый раз и увеличится при повторном нарушении, которое также может стать основанием для запрета въезда в Великобританию в дальнейшем.

Отправляясь во все перечисленные страны, рекомендуется приобретать медстраховку, в которую входит покрытие расходов на лечение COVID-19. По возвращении из-за границы в Россию нужно будет пройти тест на коронавирус в течение трех дней и внести его результаты в форму на портале госуслуг, которая заполняется при регистрации на обратный рейс.