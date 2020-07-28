Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Опубликованы новые правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию

Анна Касаткина
12:17 28.07.2020
Справка об отсутствии коронавируса во всех разрешенных для въезда странам туристам не понадобится.
Опубликованы новые правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ассоциация туроператоров России опубликовала список требований для российских граждан, въезжающих в Турцию, Танзанию и Великобританию. Эти направления международного сообщения откроются первыми с 1 августа.

Что касается Турции, то с начала августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - на курорты Антальи и Эгейского побережья. По прибытии не понадобится справка об отсутствии коронавируса, въезд в страну осуществляется без визы. В полете необходимо будет заполнить анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, информацию для связи и о состоянии своего здоровья.

Во время прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Если она будет повышена и выявлены любые другие симптомы COVID-19, предложат пройти бесплатный тест на коронавирус. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения.

В Танзанию из России полеты возможны на остров Занзибар. Справка об отсутствии COVID-19 при въезде не понадобится, визу сроком на 90 дней можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день и 60 евро в Москве. В самолете необходимо заполнить специальную анкету. По прибытии у туриста измерят температуру, при наличии симптомов коронавируса отправят в госпиталь.

При въезде в Великобританию россиянам необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию, даже при наличии справки об отсутствии болезни, поэтому ее брать с собой не обязательно. Визу можно получить в визовом центре в Москве. За 48 часов до прибытия в страну необходимо заполнить специальную онлайн-форму, куда вносятся паспортные данные, цель и детали поездки, адрес изоляции.

К месту изоляции необходимо отправиться сразу после прохождения пограничных и таможенных процедур, а также термометрии - в маске на общественном транспорте. Штраф за нарушение установленных правил составит 100 фунтов стерлингов и выше в первый раз и увеличится при повторном нарушении, которое также может стать основанием для запрета въезда в Великобританию в дальнейшем.

Отправляясь во все перечисленные страны, рекомендуется приобретать медстраховку, в которую входит покрытие расходов на лечение COVID-19. По возвращении из-за границы в Россию нужно будет пройти тест на коронавирус в течение трех дней и внести его результаты в форму на портале госуслуг, которая заполняется при регистрации на обратный рейс.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.07.2020, 14:15
ОСК передаст в 2020 году ВМФ РФ 14 боевых кораблей
Дата28.07.2020, 08:55
Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
Дата27.07.2020, 11:46
Шипулин и его семья заразились коронавирусом
Дата26.07.2020, 15:30
«Идет серьезное вооружение флота»: Шойгу доложил Путину об успехах программы оснащения ВМФ
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
12:17 В стране и мире
Опубликованы новые правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию
10:56 В стране и мире
СМИ: ЕС не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
09:05 В стране и мире
Главу Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19
08:33 В стране и мире
Вьетнам остановил сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса
05:10 В стране и мире
В Хабаровском крае с 9 августа заработают рестораны и кафе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:32 В стране и мире
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
10:13 В стране и мире
Сбой связи и работы электронных устройств: Землю ждет мощная магнитная буря
10:13 Эксклюзив
Видео
В РАН назвали рядовым событием приближение к Земле огромного астероида
08:55 Армия
Видео
Самолет в самолете: летчики ВТА на Ан-22 доставили истребитель МиГ-29 в Тверскую область
08:04 В стране и мире
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
События дня
События дня
Линия предательства
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Чернобыле нашли грибы, способные «поедать» радиацию
Видео
Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге
Видео
Как из голливудских фильмов: американский Портленд после «апокалипсиса» сняли на видео
Филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики
«Не работает память»: Алибасов рассказал о последствиях инцидента с «Кротом»
Историк Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.