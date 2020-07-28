Приставал к пассажирам: нетрезвого мужчину сняли с самолета в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с рейса сняли пассажира в состоянии алкогольного опьянения. После приземления 38-летний мужчина начал нецензурно выражаться и приставать к другим пассажирам.

Сообщение о дебошире поступило в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Наряд вызвали к борту приземлившегося воздушного судна рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург - Хабаровск.

«Экипажем было принято решение об отстранении дебошира от дальнейшего перелета до Хабаровска», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в медицинское учреждение на освидетельствование. На него также составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).