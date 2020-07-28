СМИ: ЕС не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз не откроет границы с РФ по меньше мере до середины августа из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Совете ЕС.

Собеседник агентства сообщил, что обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, однако России в нем нет. В следующий раз документ пересмотрят в середине последнего летнего месяца.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика (по коронавирусу - прим. ред.) говорит, что пока рано», - приводит информагентство слова источника.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Россия возобновляет международное сообщение с 1 августа. Пока российские граждане смогут посетить только три страны - Великобританию, Турцию и Танзанию.