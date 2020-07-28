ДНР не зафиксировала нарушений со стороны украинских силовиков в первые сутки перемирия

Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков за первые сутки действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Меры вступили в силу в понедельник, 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - цитирует сообщение представителя ДНР РИА Новости.

Режим прекращения огня реализуется в связи с достигнутыми 22 июля договоренностями на переговорах контактной группы в Минске.