Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по новому возбужденному против него делу о сокрытии налогов. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Правоохранители подозревают предпринимателя в неуплате в бюджет 57 миллионов рублей. Сейчас он скрывается от органов следствия.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Юрия Белойвана к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда предпринимателя признали виновным в восьми преступлениях по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». По данным правоохранительных органов, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.

В октябре этого же года Мосгорсуд смягчил приговор бизнесмену на три месяца, а в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.