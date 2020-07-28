Сбой связи и работы электронных устройств: Землю ждет мощная магнитная буря

На Земле ожидается опасная магнитная буря, которая способна нарушить работу электронных устройств и средств связи. Об этом сообщается в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко.

По данным Физического института имени Лебедева РАН, магнитная буря произойдет в период с 28 по 29 июля.

«По оценке экспертов, такие события способны нарушить работу электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных каналов», - говорится в документе.

Магнитные бури возникают в результате колебания магнитного поля планеты. Поле может начать динамику при наличии каких-либо раздражителей из космоса, например, вспышек на Солнце или солнечного ветра. Природное явление способно плохо отразиться не только на технике, но и на людях - ухудшение состояния, в частности, возможно у метеозависимых людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.