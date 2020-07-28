Во Вьетнаме эвакуировали 80 тысяч человек из-за вспышки нового штамма коронавируса

Из-за вспышки нового штамма коронавируса из курортного города Дананг, расположенного во Вьетнаме, эвакуировали около 80 тысяч человек.

По данным Skynews, в этом населенном пункте зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. Как пишет официальная газета правительства, до этого во Вьетнаме в последние три месяца не фиксировалось прироста инфицированных.

Генетический анализ, по информации телеканала VTV, показал, что это новый штамм COVID--19, который ранее нигде не встречался. Он является более заразным.

Как сообщают другие иностранные СМИ, этот же штамм ранее был выявлен в Бангладеш, Великобритании и Ирландии.

В понедельник, 27 июля, Роспотребнадзор заявил, что изучит данные о новом типе коронавируса, который вызвал вспышку во Вьетнаме.