Во Вьетнаме эвакуировали 80 тысяч человек из-за вспышки нового штамма коронавируса
В городе Дананг зафиксировано 11 случаев заражения.
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Из-за вспышки нового штамма коронавируса из курортного города Дананг, расположенного во Вьетнаме, эвакуировали около 80 тысяч человек.
По данным Skynews, в этом населенном пункте зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. Как пишет официальная газета правительства, до этого во Вьетнаме в последние три месяца не фиксировалось прироста инфицированных.
Генетический анализ, по информации телеканала VTV, показал, что это новый штамм COVID--19, который ранее нигде не встречался. Он является более заразным.
Как сообщают другие иностранные СМИ, этот же штамм ранее был выявлен в Бангладеш, Великобритании и Ирландии.
В понедельник, 27 июля, Роспотребнадзор заявил, что изучит данные о новом типе коронавируса, который вызвал вспышку во Вьетнаме.