Космические гости: астроном рассказала о способе наблюдения за метеорами из потока дельта-Аквариды

Жители Земли могут успеть стать свидетелями интересного космического явления, известного, как метеорный поток Южные дельта-Аквариды, интенсивность которого достигнет своего пика 28 июля. В течении нескольких дней в ночном небе можно будет наблюдать около 16 метеоров в час.

Однако, для охоты за ними предстоит набраться терпения, заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева, рассказавшая о явлении.

«Это не очень интенсивный, довольно слабый поток. Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение. Люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба, но это не так, и в лоб мы их не увидим, лучше всего боковым зрением наблюдать. Тут тоже нужна определенная сноровка», - цитирует РИА Новости слова Рублевой.

По ее словам, переменчивая погода и близкое новолуние не лучшее время для наблюдений за метеорами. Для комфортного поиска падающих космических глыб необходимо уехать подальше от ярко освещенного города.

«Наблюдать лучше всего, если это вечером, в восточной стороне. Солнце уходит на запад, и там еще долгое время после его захода зарево, мы говорим, что это вечерняя заря. А вот в восточной стороне уже довольно темно, и там можно на более темном небе вот такие явления наблюдать», - добавила научный директор Московского планетария.

Поток дельта-Аквариды предположительно вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Условная точка, из которой метеоры появляются в ночном небе, расположена в созвездии Водолея.