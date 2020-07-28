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Назван крупнейший покупатель российского мяса

Иван Линдеманн
00:31 28.07.2020
До 2020 года лидером оставалась Украина. В настоящее время она уступила свое место Китаю.
Назван крупнейший покупатель российского мяса
© Фото: pixaaby

За первые полгода 2020 года Россия в 2,2 раза увеличила экспорт мяса. Половина поставок пришлась на Китай.

Как сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на долю материкового Китая в первые шесть месяцев пришлось 45% поставок, с учетом Гонконга - 54%. Таким образом, по итогам полугодия КНР по закупкам российского мяса вырвалась вперед, обогнав предыдущего лидера - Украину. Доля этой страны снизилась с 28 до 16%.

Отмечается, что в абсолютных цифрах КНР по сравнению с прошлым годом нарастила экспорт в 11 раз. В 2020 году из РФ было завезено 79,9 тысяч тонн мяса, тогда как в 2019 - 7 тысяч тонн.

Эксперты заявили, что российский экспорт вырос в основном из-за увеличения поставок мяса птицы. Кроме того, в этом году отечественные производители получили право экспортировать в Китай не только птицу, но и охлажденную говядину. Переговоры об открытии страны для производителей свинины пока ведутся.

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