Ураган «Ханна» разрушил часть стены Трампа на границе с Мексикой: видео

Обрушившийся на американский штат Техас ураган «Ханна» разрушил часть стены вдоль границы с Мексикой, созданной по инициативе президента США Дональда Трампа. Видео инцидента появилось в Сети.

На ролике видно, с какой силой дует ветер и как под его натиском падает кусок стены. Поблизости в пыли стоят растерянные рабочие.

Из-за урагана «Ханна» в Техасе ранее объявили режим чрезвычайной ситуации. Максимальная скорость ветра достигала 96,5 километра в час. Около 300 тысяч домов в результате разгула стихии остались без электричества.