Десятки человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

На берегу реки Камы в Перми прохожие выстроились в живую цепь ради спасения утопающей женщины. Чтобы затащить пострадавшую на скользкий склон набережной, потребовалась помощь около 30 человек.

По словам очевидцев, женщина по неясной причине прыгнула в воду и доплыла на спине до середины реки, где начала тонуть. Бросившийся ей на помощь мужчина сумел доплыть с пострадавшей до берега. После этого десятки человек выстроились живой цепью, чтобы занести женщину по склону. После оказания первой помощи ее передали врачам скорой.

На героический поступок на своей странице в Instagram отреагировал исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что «пермяки друг друга в беде не бросают».