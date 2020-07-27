Командующий объединенными силами ВСУ отдал приказ о прекращении огня в Донбассе

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев отдал приказ о прекращении с 27 июля огня в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Ранее участники контактной группы по Донбассу в ходе видеоконференции договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.

В Народной милиции ДНР после достигнутых договоренностей заверили, что с понедельника, 27 июля, в самопровозглашенной республике будут прекращены все боевые действия.

Режим прекращения огня предусматривает запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.