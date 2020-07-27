«Модернизация как главный приоритет»: западные СМИ оценили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Россия в День ВМФ продемонстрировала миру растущую мощь своего флота. Об этом говорится в материале британской газеты Daily Mail.

В статье отмечается, что за последние годы Москва приложила множество усилий, чтобы модернизировать и обновить флот. Не забыло издание и о новом российском гиперзвуковом оружии для ВМФ.

«Кремль сделал военную модернизацию своим главным приоритетом», - пишет газета.

Многие читатели издания восхитились кадрами, на которых были запечатлены российские корабли.

«Приятно видеть страну, которая еще сохраняет величие, помню, и мы когда-то такими были», - написал один из комментаторов.

В России 26 июля отметили День Военно-морского флота. Торжества прошли по всей стране: от Камчатки до Калининграда. Главный морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. В нем участвовали 46 надводных кораблей и подводных лодок. Парад в городе на Неве принимали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Всего в торжественных мероприятиях по стране было задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.

Также парад в честь Дня ВМФ РФ состоялся в сирийском Тартусе.