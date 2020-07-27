В Роскачестве предупредили об опасности нарезанного хлеба

Нарезанный и упакованный хлеб имеет больше рисков быстро заплесневеть. С таким предупреждением выступили в Роскачестве.

Эксперты заметили, что в хлебобулочных изделиях недопустима любая плесень. Нарезанный же хлеб, особенно в полимерной пленке, является идеальным местом для ее распространения. Однако это не относится к продукции с пониженной влажностью, например, сушкам и сухарям, хлебцам, соломке и хлебным палочкам.

В ведомстве добавили, что плесень не всегда можно заметить сразу, поэтому стоит ориентироваться на вкус и запах хлеба.

«Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу», - говорится в сообщении Роскачества.

Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Она продуцирует вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие.

Чтобы не допустить быстрого заплесневения хлеба, специалисты советуют хранить его в сухом темном месте, в отдалении от источников сырости и тепла, например, в хлебнице. Температура хранения должна быть плюс 20–25 градусов, влажность воздуха - не более 70%.