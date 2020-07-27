В Гидрометцентре предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении в ряде регионов России

B ближайшие три дня в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев - восьми-девяти единиц.

«Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, - семь единиц», - добавил он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в это время необходимо избегать длительного нахождения на солнце, чтобы не получить солнечных ударов и ожогов кожи.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больший вред может быть причинен для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, уже нужно использовать защитные средства от солнца.