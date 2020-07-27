Генконсульство США в Чэнду закрыли по требованию китайской стороны
Генеральное консульство США в столице провинции Сычуань городе Чэнду прекратило работу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР.
«По требованию китайской стороны 27 июля 2020 года в 10.00 (5.00 мск) генеральное консульство США в Чэнду закрыто», - говорится в заявлении ведомства.
Китайские власти вошли в здание дипломатического представительства. У консульства приспустили американский флаг.
О закрытии генконсульства США Чэнду стало известно в минувшую пятницу. Ранее, по информации китайского МИД, американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала закрытия генконсультсва КНР в Хьюстоне, «грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений». Позже в диппредставительство вторглись правоохранители, из-за чего Пекин выразил протест Вашингтону.