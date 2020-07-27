Генконсульство США в Чэнду закрыли по требованию китайской стороны

О закрытии генконсульства США Чэнду стало известно в минувшую пятницу. Ранее, по информации китайского МИД, американская сторона в одностороннем порядке внезапно потребовала закрытия генконсультсва КНР в Хьюстоне, «грубо нарушив основные нормы международного права и международных отношений». Позже в диппредставительство вторглись правоохранители, из-за чего Пекин выразил протест Вашингтону.

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