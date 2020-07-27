Ученые назвали заболевание, повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе

Сахарный диабет увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. К таким выводам пришли специалисты Калифорнийского университета после проведенного исследования.

Ученые выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз больше нуждаются в прохождении лечения в больнице, поскольку данная инфекция у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от COVID-19, пишет MedicalXpress.

Отмечается, что сахарный диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания.

Как объяснил профессор Калифорнийского университета Пракаш Дидванья, при диабете снижается иммунная защитная функция организма. Специалист призвал регулярно проверять уровень сахара в крови и постоянно контактировать с медиками. Также, по его словам, диабетикам нужно вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться.